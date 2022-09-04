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Спорт

Роман Безус ударом через себе забив дебютний гол на острові (відео)

10:39 4 вересня 2022
Роман Безус

Футболіст збірної України Роман Безус, який перейшов із бельгійського «Гента» до кіпрської «Омонії», відкрив лік своїм голам у чемпіонаті острівної держави.

У матчі 2-го туру команда з Нікосії приймала на своєму полі АЕК із Ларнаки, який вибив із Ліги Європи «Дніпро-1» та зіграє в одній групі з київським «Динамо». Наш співвітчизник, який вийшов у стартовому складі, у першому таймі на 35-й хвилині класним ударом через себе з воротарської лінії відкрив рахунок у матчі.

Додамо, що «Омонія», подвоївши свою перевагу на початку другого тайму, дозволила супернику зрівняти рахунок, але на 86-й хвилині все ж таки вирвала першу перемогу в сезоні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українець Яремчук забив у дебютному матчі за бельгійський «Брюгге».

Фото ФК «Омонія»

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