«Дніпро-1» з 16 (!) ударами по воротах АЕКа розгромлений на Кіпрі та вилетів з Ліги Європи: відеоогляд матчу

У четвер, 25 серпня, «Дніпро-1», який програв кіпрському АЕКу у словацькому Кошиці (1:2), провів у Ларнаці поєдинок у відповідь раунду плей-оф Ліги Європи.

Ліга Європи. Раунд плей-оф. Матч-відповідь

АЕК (Ларнака, Кіпр) — «Дніпро-1» (Україна) — 3:0

«Дніпро-1»: Валеф, Танчик, Сваток, Логінов (Рубчинський, 73), Бузанелло, Бланко, Бабенко, Гуцуляк (Назаренко, 58), Громов (Когут, 70), Пихальонок, Довбик.

Голи: Д'юрчо (21), Лопеш (45), Енглезу (78).

Перший матч — 2:1.

Команда з Дніпра прибула на острів Афродіти без травмованих Еміліано Пуріти, Валерія Лучкевича, Сергія Горбунова та вилученого у першій зустрічі Едуарда Сарапія. А буквально за кілька хвилин до стартового свистка на розминці «зламався» Володимир Адамюк, котрого в «основі» терміново замінив Артем Громов. Проте наставник гостей не втрачав надії. «Якщо ми хочемо пробитися до групового раунду Ліги Європи, то обов'язково маємо перемагати», — заявив напередодні гри Олександр Кучер.

Треба визнати, що «Дніпро-1» з перших хвилин зустрічі виглядав агресивно, створював моменти, за стартові 45 хвилин завдав по воротах АЕКа 12 (!) ударів і… програв перший тайм з рахунком 0:2, не встеживши за угорцем Адамом Д'юрчо та португальцем Рафаелем Лопешем. Фарт ще треба заслужити.

Після перерви Кучер пішов ва-банк, посиливши атаку за рахунок оборони. Кількість «холостих» ударів по воротах АЕКа зросла до 16 (!), але в результаті справа дійшла до розгрому — 3:0 (острів`янам вистачило шести «пострілів»). До речі, до «Дніпра-1» українські клуби взагалі ніколи не програвали у єврокубках клубам з Кіпру. А тут таке…

У своєму дебютному єврокубковому сезоні «Дніпро-1», на жаль, не зміг пробитися до групового турніру Ліги Європи та зіграє в основному раунді Ліги конференцій. Жеребкування груп — 26 серпня о 15:30.

До речі, найближчої неділі, 28 серпня, на дніпрян чекає ще одне випробування — матч 2-го туру УПЛ проти «Динамо» на «Арені-Львів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» вилетіло від «Бенфіки» з Ліги чемпіонів і виступить у Лізі Європи.

Фото ФК «Дніпро-1»

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