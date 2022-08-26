Жеребкування груп Ліги Європи: стали відомі суперники «Динамо»

У п'ятницю, 26 серпня, у Стамбулі, де напередодні пройшло жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, стали відомі склади груп Ліги Європи. У цьому турнірі виступить київське «Динамо», яке вилетіло з Ліги чемпіонів після поразки від «Бенфіки» в раунді плей-оф.

«Біло-сині», які пропускали стартовий тур УПЛ через зайнятість у кваліфікації єврокубка, виступлять у квартеті В з французьким «Ренном», турецьким «Фенербахче» та кіпрським АЕКом.

Повністю склад груп Ліги Європи виглядає так:

Група А. «Арсенал» (Англія), ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди), «Буде-Глімт» (Норвегія), «Цюрих» (Швейцарія).

Група В. «Динамо» (Україна), «Ренн» (Франція), «Фенербахче» (Туреччина), АЕК (Кіпр).

Група С. «Рома» (Італія), «Лудогорець» (Болгарія), «Бетис» (Іспанія), ХІК (Фінляндія).

Група D. «Брага» (Португалія), «Мальме» (Швеція), «Уніон» (Німеччина), «Сент-Жілуаз» (Бельгія).

Група Е. «Манчестер Юнайтед» (Англія), «Реал Сосьєдад» (Іспанія), «Шериф» (Молдова), «Омонія» (Кіпр).

Група F. «Лаціо» (Італія), «Фейєноорд» (Нідерланди), «Мідтьюлланд» (Данія), «Штурм» (Австрія).

Група G. «Олімпіакос» (Греція), «Карабах» (Азербайджан), «Фрайбург» (Німеччина), «Нант» (Франція).

Група H. «Црвена Звезда» (Сербія), «Монако» (Франція), «Ференцварош» (Угорщина), «Трабзонспор» (Туреччина).

Нагадаємо, що за підсумками групового турніру до плей-оф раунду Ліги Європи вийдуть команди, які посіли другі місця у своїх квартетах, де до них приєднаються клуби, які стануть третіми у своїх групах Ліги чемпіонів. Переможці груп Ліги Європи чекатимуть на своїх суперників одразу на стадії 1/8 фіналу, а ті, хто посядуть треті місця, прослідують до плей-оф Ліги конференцій. Перші поєдинки групової стадії намічені на 8 вересня, фінал відбудеться 31 травня 2023-го в Будапешті на «Пушкаш Арені».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що німецький «Айнтрахт» не зазнав жодної поразки та вперше за 42 роки став володарем єврокубку — переможцем Ліги Європи.

Фото uefa.com

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