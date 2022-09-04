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В Україні по-новому нараховуватимуть пенсію: у чому суть змін

11:10 4 вересня 2022
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На період режиму воєнного стану в Україні змінять правила розрахунку пенсій. Зарплати, які у більшості людей знизилися, не враховуватимуться.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

«Влада дає можливість виключати період страхового стажу для обчислення пенсії під час воєнного стану. Відповідні зміни внесуть до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», — йдеться у повідомленні.

Очевидно, це пов'язано з тим, що прибутки з початку війни у більшості українців значно скоротилися, деякі почали менше працювати, а когось перевели на мінімальну зарплату. Цей фактор може зіграти погану роль при нарахуванні пенсій, що призведе до суттєвого скорочення виплат пенсіонеру.

Відповідні зміни депутати Верховної Ради погодились внести до закону «Про загальнообов'язкове державне страхування».

Згідно з документом, занижену у війну зарплату можна не враховувати у розрахунку пенсій, пише «На пенсії».

Крім періоду страхового стажу на час дії воєнного стану, виключити з доходу для обчислення пенсії можна також і три місяці з дня його припинення чи скасування.

Виключити весь період можна лише за бажанням людини під час звернення за призначенням пенсії.

При цьому важливо, що страховий стаж під час воєнного стану продовжуватиме враховуватись. Пенсійний фонд враховуватиме відпрацьовані місяці, але не зарплату у цей період.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді пояснили, хто з пенсіонерів може отримати одразу 6 пенсій авансом.

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