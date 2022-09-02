У Пенсійному фонді пояснили, хто може отримати одразу 6 пенсій авансом

Після 24 лютого багато українських пенсіонерів змушені шукати притулок за кордоном. Деякі з них мають намір повернутися до України, інші мають намір залишитися за кордоном на ПМП. Тому їх турбує питання пенсії, яку вони заробили в Україні.

У Пенсійному фонді роз'яснили, що у разі виїзду пенсіонера за кордон на постійне місце перебування, пенсія, призначена в Україні, може бути виплачена за шість місяців наперед перед від'їздом за заявою з наступного місяця після зняття з обліку за місцем проживання.

В Україні пенсія виплачується у грошовій формі щомісяця з 4 до 25 числа через «Укрпошту» або через банк за вказаним у заяві місцем перебування пенсіонера у межах України.

У разі перебування пенсіонера за кордоном пенсія виплачується у тому випадку, якщо це передбачено міжнародними договорами України.

Якщо пенсію людина не отримує протягом 6 місяців поспіль, її виплату буде припинено. І для того, щоб відновити виплату, потрібно буде звертатися особисто до органів ПФУ.

Нагадаємо, в Україні розпочали фінансування пенсій за вересень. Отримувати гроші пенсіонери почнуть відповідно до графіка з 4 вересня.

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