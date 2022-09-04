У понеділок, 5 вересня, чоловіча збірна України з баскетболу проведе матч 3 туру фінального турніру Євробаскету-2022, який проходить у чотирьох країнах — Грузії, Німеччині, Чехії та Італії.

Підопічні Айнарса Багатскіса після розгрому Великобританії (90:61) та важкої перемоги над Естонією (74:73) забезпечили собі вихід до плей-оф турніру, але перемоги в майбутніх матчах дадуть нашим хлопцям перевагу по подальшій сітці.

Наступний суперник «жовто-синіх» — один із господарів турніру, збірна Італії, яка розгромила Естонію (83:62) та поступилася Греції (81:85). Нещодавно, 24 серпня, наші команди зустрічалися між собою в Ризі у відборі на ЧС-2023, і тоді італійці виявилися сильнішими (97:89). Загалом суперники зустрічалися на баскетбольному майданчику п'ять разів, і в очному протистоянні мінімальна перевага у апеннінців — 3:2.

Букмекери в майбутньому поєдинку віддають беззаперечну перевагу Італії. Наприклад, аналітики «Паріматч» на перемогу апеннінців дають коефіцієнт 1,31, успіх України оцінюється в 3,85, на нічию в основний час можна поставити з коефіцієнтом 13,0.

У прямій трансляції матч Україна — Італія (початок — о 22:00) на території України покаже телеканал XSPORT.

Євробаскет-2022

5 вересня (понеділок)

Україна — Італія 22:00 XSPORT

Додамо, що також у рамках ігрового дня у групі С відбудуться матчі Хорватія — Естонія та Велика Британія — Греція.

Становище команд у групі С: 1. Україна — 4 очки; 2. Греція — 4; 3. Хорватія — 3; 4. Італія — 3; 5. Естонія — 2; 6. Велика Британія — 2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловіча збірна України з волейболу пробилася до плей-оф чемпіонату світу.

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