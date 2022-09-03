Україна в надважкому протистоянні обіграла Естонію на Євробаскеті-2022: відеоогляд матчу

У суботу, 3 вересня, чоловіча збірна України з баскетболу після перемоги у стартовому матчі Євробаскету-2022 над Великобританією (90:61) зустрічалася в Мілані з командою Естонії.

Чемпіонат Європи. Група С. 2-й тур

Естонія — Україна — 73:74 (21:15, 14:18, 26:23, 12:18).

Україна: Михайлюк (18 очков), Герун (12), Сидоров (11), Санон (10), Ткаченко (10), Лень (7), Близнюк (4), Бобров (2), Зотов (0), Лукашов (0), Пустовий (0), Скапінцев (0).

Перед матчем були розмови про те, що в разі перемоги над Естонією наша команда гарантує собі вихід до плей-оф. Зокрема, про це в інтерв'ю казав баскетболіст «жовто-синіх» Ілля Сидоров.

Ось тільки старт поєдинку нашим хлопцям не вдався. З перших хвилин естонці захопили перевагу за рахунком, різниця часом сягала десяти очок на користь нашого суперника. До честі підопічних Айнарса Багатскіса, щоразу вони скорочували відставання і якщо на велику перерву команди пішли фактично за мінімальної переваги естонців (35:33), то в заключній десятихвилинці «жовто-сині» вирівняли становище (66:66), а за хвилину до фінальної сирени взагалі вийшли вперед (74:73).

В заключну хвилину нашим хлопцям не вдалося закинути, але при цьому й не дозволили цього зробити й супернику, завдяки чому здобули другу поспіль перемогу на Євробаскеті.

Додамо, що найрезультативнішим гравцем у складі нашої команди, як і з британцями, став Святослав Михайлюк (18 очок), а в естонців більше за інших балів в активі Майка-Калева Коцара (17).

Також у рамках ігрового дня у квартеті С Хорватія розгромила Велику Британію — 86:65, матч Греція — Італія завершиться пізно увечері.

Становище команд: 1. Україна — 4 очки (2 матчі); 2. Хорватія — 3 (2); 3. Італія — 2 (1); 4. Греція — 2 (1); 5. Естонія — 2 (2); 6. Великобританія — 2 (2).

Додамо, що у груповому турнірі підопічні Айнарса Багатскіса також зіграють з Італією (5 вересня), Грецією (6 вересня) та Хорватією (8 вересня). До 1/8 фіналу вийдуть по чотири найкращі команди кожної з чотирьох груп, які надалі в іграх на вибування визначать чемпіона та призерів.

Нагадаємо, що найкраще досягнення збірної України на європейських першостях — 6-е місце на Євро-2013 у Словенії.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чоловіча збірна України з волейболу пробилася до плей-оф чемпіонату світу.

Фото fiba.com

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