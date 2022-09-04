«Божевільні варвари»: окупанти продовжують знищувати українських дельфінів

На території Національного природного парку «Тузлівські лимани» на Одещині знайшли п'ятьох загиблих дельфінів — двох білобочок та трьох азовок (тварини масово гинуть від початку російського вторгнення). Про це повідомив еколог та доктор біологічних наук Іван Русев:

«Від ворога гинуть не тільки люди, продовжують гинути найрозумніші істоти Чорного моря — дельфіни. Декілька тижнів наше улюблене Чорне море не виносило їх мертвих на пляжі. І ось знову на днях ми знайшли тварин на піщаному пересипу та в морі. Два дельфіни білобочки та три азовки. Вони, ймовірно, загинули у третій декаді липня.

Слід зазначити, що корабельне угруповання чорноморського флоту рашистів в кінці липня було посилене ще одним підводним човном — носієм крилатих ракет. Орки продовжували тримати блокаду північно-західної частини Чорного моря. Загроза ракетних ударів з моря тоді залишалась високою. На озброєнні було декілька десятків крилатих ракет і вони були напоготові. Одеській області з Чорного моря погрожували ракетоносії. Також в готовності було два великих десантних кораблів. І внаслідок використання гідролока́торів (сонарів) створюються потужні звуки, які негативно впливають на здоров`я тварин: дельфіни потрапляють у зону опромінення навігаційних приладів суден, що виводить з ладу їх органи навігації та ехолокації, вони отримують потужну акустичну травму. Таке шалене навантаження чорноморського середовища гідролокаторами, привело до чергової загибелі дельфінів".

За словами еколога, море викидує на берег лише близько 5% від всіх загиблих тварин. Решта 95% просто іде на дно, і ми не можемо їх зареєструвати:

«Вони не доступні для виявлення та підрахунку з берега, тому ми вважаємо що за часи війни російських варварів проти України вже загинуло десятки тисяч дельфінів».

Нагадаємо, російські загарбники задля розваги розстрілювали корів та телят елітних порід на фемах Київщини, Харківщини і Чернігівщини, а також вбили породистих коней і замінували стайню співачки Камалії в Бучі.

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