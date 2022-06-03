«Ті, хто не обгорів, мають внутрішні пошкодження»: через рашистів у Чорному морі загинуло кілька тисяч дельфінів

Рашистські варвари продовжують нищити нашу землю та вбивають не тільки людей, а й тварин. Як повідомив еколог та очільник науково-дослідного відділу парку «Тузлівські лимани», що на Одещині, Іван Русєв, від початку вторгнення у Чорному морі загинули кілька тисяч дельфінів.

«Як мені днями повідомив болгарський колега, у гирлі річки Ропотамо в морі з'явилося кілька дельфінів, які навіть не здатні були орієнтуватися і були дуже слабкими. Деякі з них мали опіки від вибухів бомб або мін і вже не могли зорієнтуватися і, звісно, не могли шукати собі їжу. За оцінками експертів, які їх оглядали, вони не могли їсти щонайменше 10 днів, — пише Іван Русєв. — Ті, хто не обгорів, зазнали внутрішніх пошкоджень і сильно постраждали. Таких поранених або загиблих дельфінів у Чорному морі течею заносить на узбережжя Болгарії, Румунії, Туреччині і до берегів України. У межах Національного природного парку „Тузлівські лимани“ зграйки дельфінів останніми днями з'являються вслід за зграями хамси вздовж берега моря, вони також риються в піску на морських мілинах в пошуках смачної для них риби — морський язик. Але в різних місцях піщаного пересипу зустрічаються і мертві дельфіни, як наслідки війни рашистських варварів, які використовують потужні гідролокатори та дезорієнтують тварин».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про інші звірства рашистів, які вбивають не лише мирних жителів України, а й тварин. Так, під Києвом покидьки розстріляли елітних коней, а на Харківщині застрелили декілька десятків елітних корів.

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