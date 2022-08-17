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Україна

«Калібри» різко змінили напрямок польоту: Герой України розповів, як вдалося збити шість ракет ворога за 3 хвилини

17:43 17 серпня 2022
Дмитро Шумаков

З початку широкомасштабного російського вторгнення дивізіон, яким командує підполковник Дмитро Шумаков, знищив вже 30 повітряних цілей ворога. Нещодавно підрозділ під керівництвом Шумакова вів стрілянину відразу по шістьох цілях й за три хвилини знищив 6 російських крилатих ракет «Калібр».

Про майстерність українських захисників пише Армія INFORM.

Шумаков розповів, що ворожі «Калібри» різко змінили напрямок руху, і всі шість цілей опинилися у зоні поразки його дивізіону. Бійці відпрацювали злагоджено та професійно. Буквально за 2−3 хвилини було знищено всі 6 цілей.

«Коли усвідомили, що це був масований удар і завдяки Богу вдалося його відбити без жертв і втрат, що все вийшло так, як і мало б бути — ці емоції запам'яталися у пам'яті», — розповів Шумаков.

Підполковник зазначив, що офіцери, які проходять службу у дивізіоні, є висококласними фахівцями. 12 березня підрозділ вийшов на бойове чергування. І того ж дня вони збили три ракети рашистів.

Дмитро Шумаков 5 серпня отримав звання Героя України. Ефективну роботу дивізіону також відзначили — військові отримали державні нагороди та нагороди президента України.

Раніше «ФАКТИ» писали про одного з найкращих пілотів — Героя України Олександра Кукурбу з Івано-Франківської області. Майор Кукурба був начальником розвідки штабу 299 бригади тактичної авіації Збройних сил України. Він загинув у бою 26 липня.

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