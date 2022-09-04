Дієта, яка врятувала від діабету: тепер цукор у нормі, тому рекомендується всім охочим (відео)

Максим Стимулюк — українець, який три місяці тому виїхав до Канади. Вирішуючи свої візові питання, він попутно позбавився діабету, і тепер його цукор перебуває у нормі.



На подяку за те, що сталося з ним, Максим запустив YouTube-канал «Макс Стимул», на якому публікує поради всім, хто страждає від діабету і вважає, що вони допоможуть людям привести здоров'я в норму.



В одному з постів Макс розповів про те, яка дієта врятувала його від переходу до розряду «діабетиків».

Дієтичні курячі котлети

Продукти:

500 гр курячого фаршу

200 гр печінки індички

150 гр яблука

5 гр часнику

0.5ч.л.солі

0.5ч.л.коріандра

0.5ч.л паприки

50 гр рафінованої оливкової олії

Приготування:

У фарш додати подрібнений часник, паприку, коріандр, добре перемішати та відбити. Печінку дрібно порізати, яблуко потерти на тертці, посолити і все перемішати.

Сковороду розігріти, додати олію, сформувати котлетки та готувати на середньому вогні по 12−15 хвилин з кожної сторони без кришки (вийшло 16шт.)

Котлети можна зробити у духовці або на пару, хто не дозволяє смажене.