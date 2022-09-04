Дієта, яка врятувала від діабету: тепер цукор у нормі, тому рекомендується всім охочим (відео)
Максим Стимулюк — українець, який три місяці тому виїхав до Канади. Вирішуючи свої візові питання, він попутно позбавився діабету, і тепер його цукор перебуває у нормі.
На подяку за те, що сталося з ним, Максим запустив YouTube-канал «Макс Стимул», на якому публікує поради всім, хто страждає від діабету і вважає, що вони допоможуть людям привести здоров'я в норму.
В одному з постів Макс розповів про те, яка дієта врятувала його від переходу до розряду «діабетиків».
Дієтичні курячі котлети
Продукти:
500 гр курячого фаршу
200 гр печінки індички
150 гр яблука
5 гр часнику
0.5ч.л.солі
0.5ч.л.коріандра
0.5ч.л паприки
50 гр рафінованої оливкової олії
Приготування:
У фарш додати подрібнений часник, паприку, коріандр, добре перемішати та відбити. Печінку дрібно порізати, яблуко потерти на тертці, посолити і все перемішати.
Сковороду розігріти, додати олію, сформувати котлетки та готувати на середньому вогні по 12−15 хвилин з кожної сторони без кришки (вийшло 16шт.)
Котлети можна зробити у духовці або на пару, хто не дозволяє смажене.
«Котлети дуже смачні, ніжні, соковиті, спробуйте будете задоволені», — радить Макс.
Нагадаємо, кулінарка Ольга Черкевич запропонувала рецепт котлет, які стали коронною стравою у її родині.560
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