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Соковиті котлети, які тануть у роті та дають ситість надовго: найкращий рецепт

12:37 17 червня 2022
Котлети

За словами кулінарки Ольги Черкевич, це найкращий рецепт цієї страви, який став коронним в її родині. Котлети можна обваляти в сухарях і запекти в духовці, якщо не їсте смажене.

Інгредієнти

500 г курячого фаршу

¼ батону

1 середня морквина

1 середня цибулина

1 яйце

2−3 зубчики часнику

сіль, перець, орегано, олія ⠀

Приготування

Хліб замочуємо у воді. Чистимо й натираємо моркву на дрібній тертці, на тертушці натираємо й цибулю (можна відразу до фаршу), часник також очищаємо та тремо на мілкій тертці. Хліб максимально віджимаємо від води. Змішуємо все: фарш, хліб, моркву, цибулю, часник, яйце, солимо перчимо до смаку й додаємо щедру дрібку орегано. Формуємо котлети та смажимо на помірному вогні. 1 котлетка = ½ ст. ложки фаршу. Змочуйте ручки водою, так легше буде формувати котлетки.

А як приготувати котлети в горіховому паніруванні, які оцінять і маленькі, і дорослі, розповіла дієтологиня Катерина Черкаська.

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