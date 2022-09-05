Різанина у Саскачевані: не менше 10 людей убито, 15 поранено (фото)

Поліція Канади оголосила у розшук двох підозрюваних у масовому вбивстві, скоєного 4 вересня у провінції Саскачеван.

Очільниця Королівської канадської кінної поліції Саскачевана Ронда Блекмор повідомила, що загинули щонайменше 10 людей. Ще 15 отримали ножові поранення.

Жертви були виявлені у 13 різних місцях, у тому числі й в поселенні корінних жителів Канади Джеймс-Сміт-Крі-Нейшн та у селі Велдон. Поліція вважає, що декого було вбито цілеспрямовано, інші стали випадковими жертвами.

Фото Daily Mail

У різанині підозрюються Демієн Сандерсон (31 рік) та Майлз Сандерсон (30 років). Вони пересуваються на автомобілі Nissan Rogue чорного кольору. Востаннє їх бачили в місті Реджайна, яке знаходиться приблизно за 320 кілометрів на південь від місця атак.

Фото Daily mai

Місцева влада закликала жителів Саскачевана сховатися в безпечних місцях і не залишати їх. У резервації Джеймс-Сміт-Крі-Нейшн запроваджено надзвичайний стан. Мотив злочину, яки шокував всю Канаду, встановлюється.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав бійню в Саскачевані «жахливою і несамовитою». «Я думаю про тих, хто втратив кохану людину, і про тих, хто отримав поранення», — написав він у Twitter.

Уряд узяв розслідування та розшук підозрюваних під свій контроль.

Нагадаємо, що святкування Дня незалежності США у штаті Іллінойс перетворилося на бійню. В місті Хайленд-Парк під час традиційного параду невідомий відкрив вогонь по людях. Внаслідок стрілянини загинули шестеро людей. П'ятеро померли на місці, шостий — дорогою до лікарні. 25 людей було поранено. Незабаром поліція затримала стрільця — ним виявився 22-річний Роберт Є. Кримо ІІІ.

Фото Daily Mail

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