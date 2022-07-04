Святкування Дня незалежності в штаті Іллінойс перетворилося на криваву бійню

У понеділок, 4 липня, святкування Дня незалежності США у штаті Іллінойс перетворилося на бійню. У місті Хайленд-Парк, розташованому неподалік Чикаго, хтось відкрив вогонь під час традиційного параду. Місцеві ЗМІ повідомляють про численних поранених.

Газета Chicago Sun Times із посиланням на очевидців стверджує, що є вбиті. Свідки, повідомляє видання, бачили тіла щонайменше п'ятьох людей у калюжах крові. Деякі з них були накриті простирадлами.

Дитячі коляски, кинуті на тротуарі після початку стрілянини

Губернатор Іллінойсу Дж.Б. Прітцкер заявив, що «відстежує ситуацію».

Член Палати представників Конгресу США від Іллінойсу Боб Морган написав у Twitter про численні жертви.

У соцмережах поширюється відео з Хайленд-Парку. Іде святковий парад. Раптом люди починають розбігатися, чути постріли…

Це вже не перший випадок збройних нападів у США за останній місяць із невеликим. Так, 1 червня у місті Талса, штат Оклахома, невідомий розстріляв відвідувачів медичного центру. А 25 травня у Ювалді, штат Техас, 18-річний підліток влаштував бійню у місцевій школі. Він застрелив 19 дітей та двох вчительок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масовий розстріл у торговому центрі в Копенгагені. Там 22-річний данець убив трьох людей. За останніми даними, стрілок проходив лікування в психіатричній клініці.

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