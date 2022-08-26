В Україні змінили порядок виплат переселенцям: що важливо знати

В Україні внесли зміни до Порядку надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Постанова Кабміну з цього питання ухвалена 19 серпня.

У документі йдеться, що допомога жителям громади, яку внесли до переліку територіальних громад, розташованих у районі проведення бойових дій або які перебувають у тимчасовій окупації, надаватиметься з 1 числа місяця, наступного за місяцем, у якому ця громада включена до такого переліку.

Допомога на проживання ВПО повинна призначатися органом соцзахисту населення протягом десяти робочих днів після надходження заяви на отримання такої допомоги.

Якщо внутрішньо переміщена особа змінила місце обліку та не отримала належної їй допомоги, допомога призначається за останнім місцем обліку.

Переселенці, які подали заявку на отримання допомоги через «Дію» до 30 квітня 2022 року, але допомоги не отримали, отримають її у повному обсязі на підставі:

- сформованого Мінцифрою переліку;

- інформації, яка підтверджує факт подання такої заяви через «Дію». Для підтвердження цього факту переселенець може звернутися особисто або поштою до органу соцзахисту населення з відповідною заявою. Зробити це потрібно до 1 жовтня 2022 року.

Допомога на проживання не надаватиметься ВПО, які набули цього статусу до 24 лютого 2022 року. Виняток:

- особи, які отримували щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, у тому числі на оплату житлово-комунальних послуг;

- особи, які повторно перемістилися з тимчасово окупованої росією території, території, що знаходиться у районі проведення військових (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, переселенцям, які не отримали належних виплат, дозволили ще раз подати заявку на матеріальну допомогу.

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