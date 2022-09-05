Переселенці можуть отримати податкову знижку на оренду житла: у ДПС розповіли, як це зробити

Переселенці мають право не лише на державну допомогу, а й певні податкові пільги.

Як повідомляють в ГУ ДПС у Київській області, фізична особа — платник податку, яка має статус внутрішньо переміщеної особи, має право на податкову знижку на суми коштів, фактично сплачених нею протягом звітного року у вигляді орендної плати за договором оренди житла.

Для цього необхідно подати до податкових органів такі документи:

декларацію про майновий стан і доходи;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

копію договору оренди житла;

платіжні та розрахункові документи, що підтверджують факт сплати;

заяву, в якій зазначені відомості щодо відсутності умов, які не дають право на отримання податкової знижки згідно з нормами законодавства.

В податковій службі звертають увагу на те, що копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, у тому числі й при поданні декларації засобами електронного зв'язку в електронній формі, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку.

Умови для отримання податкової знижки:

відсутність у власності придатної для проживання житлової нерухомості, розташованої поза межами тимчасово окупованої території України;

не отримання передбачених законодавством України бюджетних виплат для покриття витрат на проживання.

Розмір податкової знижки не може перевищувати у розрахунку на календарний рік 30 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року — 180 000 гривень.

Раніше у податковій нагадали, що платники податку на доходи фізичної особи мають право на повернення з бюджету частки сплаченого ПДФЛ. Право на податкову знижку мають ті, хто навчаються у платних закладах, або їхні батьки.

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Фото Pixabay

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