Болюче питання: у Раді планують зробити обов’язковим військовий облік лише для медикінь

Одна з найобговорюваніших тем в Україні — постановка жінок на військовий облік: добровільно чи обов'язково, всі чи представниці певних професій.

Як пише нардеп Олексій Гончаренко, нарешті Рада взялася за вирішення питання з обов’язковим військовим обліком для жінок.

«Сьогодні Комітет нацбезпеки розглянув три законопроекти, які стосувалися цього питання. Мій — один з них. За результатами засідання комітет підтримав та прийняв за основу законопроект Максима Бужанського, де зазначається, що жінки, які мають медичну спеціальність — обов’язково беруться на військовий облік. Інші ж — за власним бажанням.

Зокрема, у своєму законопроекті я пропонував, щоб ВСІ жінки, які придатні до військової служби, могли лише добровільно ставати на військовий облік.

Яка подальша процедура?

Тепер цей законпроект, який прийняли за основу, буде винесений на розгляд та голосування у Раді. Якщо він буде прийнятий у першому читанні, то далі за допомогою поправок можна буде приймати подальші рішення.

Радий, що це питання почало активно обговорюватися та вирішуватися. Буду тримати вас у курсі"!

Ухваленню цього рішення передувала дискусія, що викликала резонанс у суспільстві. Зокрема, нардеп Мар'яна Безугла та заступник міністра оборони Ганна Маляр розгорнули у соцмережах справжню битву.

Нагадуємо коментар експерта за цією темою, який був опублікований раніше.

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