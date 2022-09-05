Спроби окупантів переправитися через Дніпро безуспішні, під Куп'янськом на концерт до кобзона вирушили 100 рашистів, — Генштаб

У Генштабі, де раніше повідомляли, що загарбники зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, зазначили, що протягом 194-ї доби спротиву російській широкомасштабній агресії ЗСУ успішно відбили спроби наступу ворога в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку українські бійці мали тактичний успіх та вибили противника з раніше зайнятих ним позицій.

«Протягом поточної доби авіація Сил оборони завдала понад 15 ударів, спрямованих на ураження живої сили, бойової та спеціальної техніки, а також інших військових об’єктів ворога. Ракетні війська та артилерія Сил оборони продовжують вогневу підтримку дій наземних угруповань військ. В результаті успішного вогневого ураження в районі населеного пункту Куп’янськ Харківської області окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців, знищено дві бойові машини. В місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника, а в районі Антонівського мосту і переправи знищено зенітний ракетний комплекс та шість вантажівок ворога», — йдеться у повідомленні.

Також ЗСУ вивели з ладу переправи в районі Херсона та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро.

Зазначається, що командування військових частин 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ (так званої «ДНР») проводить заходи примусового переведення особового складу строкової служби на контракт, що унеможливлює їх звільнення з військової служби протягом трьох років. На зазначену категорію не поширюються одноразові виплати за підписання таких контрактів, що значно знижує морально-психологічний стан особового складу.

На окупованій Херсонщіні окупанти відключили Каховську ГЕС, що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей. До речі, 5 вересня через ворожі обстріли була пошкоджена остання лінія, яка з'єднувала вузол Запорізької АЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Енергоблок № 6 наразі живить власні потреби ЗАЕС. Ремонт неможливий через бойові дії.

Фото Генштабу ЗСУ





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