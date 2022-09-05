У своєму черговому відеозверненні президент України Володимир Зеленський розповів про вже друге за останні дні засідання Ставки верховного голокомандувача. Це відбулося після активізації дії ЗСУ на південному напрямку

За його словами, доповіді, з якими виступили головнокомандувач Збройних Сил України, командувачі оперативних напрямків та керівник розвідки, були «хорошими». Зеленський подякував бійцям бригад, які напередодні звільнили населенні пункті: військовослужбовцям 63 батальйону 103-ї бригади тероборони, які забезпечили результат на Донеччині, 54 бригади, яка діяла на напрямку Лисичанськ — Сіверськ та просунулася вперед й зайняла певні висоти, а також 42 окремого мотопіхотного батальйону, який звільнив два населені пункти на півдні.

І хоча президент не називав населенні пункти, що були звільнені, напередодні у ЗМІ повідомлялося, що це Високопілля на Херсонщині та селище Озерне на Донеччині.

Тим часом Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 5 вересня повідомляє, що ворог продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, створенні сприятливих умов для відновлення наступу, а також завдає ударів по українських населенних пунктах.

Так, протягом доби, що минула, росіяни завдали 25 ракетних та понад 22 авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах на території України. Зокрема, постраждала цивільна інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Дмитрівка, Костянтинівка, Зеленопілля, Зайцеве, Кодема, Соледар, Вознесенськ, Очаків, Сухий Ставок та Безіменне. Був обстріляний й Миколаїв, де пошкоджені житлові будинки та медустанови.

ЗСУ успішно відбили наступ ворога в районах населених пунктів Бахмутське, Весела Долина, Зайцеве, Кодема та Соледар на Бахмутському напрямку, а також в районах населених пунктів Первомайське, Водяне та Невельське на Авдіївському напрямку.

Поблизу населених пунктів Семенівка та Куп’янськ Харківської області російські окупанти зазнали втрат — знищено польовий склад з боєприпасами, жива сила та техніка ворога.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборонні дії. Після інтенсивних обстрілів Силами оборони районів скупчення противника в Херсонській області, російські загарбники встановили заборону на пересування місцевих жителів. Зокрема, людям заборонено перетинати річку Дніпро як мостами, так і плавзасобами. У разі порушення заборони окупанти погрожують відкривати вогонь на ураження.

А в оперативному командуванні "Південь" зазначили, що ЗСУ, щоб запобігти намаганням ворога вирішити питання з логістикою, нанесли 21 авіаудар. Переправи через Дніпро та Інгулець примають під вогневим контролем ракетно-артилерійські підрозділи української армії.

Протягом доби ворог на цьому напрямку втратив 104 військових, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки, 9 гаубиць «Мста-С» і «Мста-Б», а також безпілотний розвідник «Елерон-10». Знищено склад боєприпасів в районі Томиної Балки, понтонна переправа поблизу села Львове, уражено пункт управління 35-ї армії в Каховському районі та два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах, відповідно.

«Противник продовжує чинити опір, хоча в певній частині деморалізований. Зафіксований бунт військовослужбовців 127-го полку 1-го армійського корпусу окупаційних військ (так звавної „ДНР“) у вигляді колективної відмови від участі у бойових діях. Однією із причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад залишився навіть без води. Проти бунтівників спецслужбами окупаційних військ вжито заходів, їх вивезено з позицій», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, минулої доби найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Кількість ліквідованих з початку широкомасштабного вторгнення рашистів збільшилася ще на 300 «двохсотих». Також ЗСУ знищили значну кількість техніки ворога.

Фото Генштабу

Тим часом на тимчасово окупованих територіях України триває пошук нового «гарматного м'яса». Зокрема, у Донецьку російські загарбники знайшли «нове джерело» — до місцевих лікарень міста почали прибувати представники РОА та силоміць «виписувати» хворих. Під таку виписку потрапляють чоловіки призовного віку з різними захворюваннями або травмами, у тому числі й поранені.

«Військовослужбовці 2 армійського корпусу (так званої „ЛНР“) відзначають дискримінацію їхнього статусу в порівняні з російськими військовими. Особовий склад підрозділів зазначеного армійського корпусу не отримує певних задекларованих надбавок, на відміну від російських військових в інших військових частинах. Крім того, відсутнє якісне медичне забезпечення. Все це суттєво впливає на погіршення морально-психологічного стану особового складу», — додали у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ збільшили активність на півдні України в останніх числах серпня. Американський генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військ США в Європі, ветеран воєн в Іраку та Афганістані Бен Ходжес, коментуючи ситуацію на цьому напрямку фронту, зазначив, що росіяни навряд чи зможуть зупинити наступ ЗСУ на Херсон. За його словами, у разіі звільнення обласного центру українські військові зможуть перемістити HIMARS та інші ракетні установки ближче до Криму.

Фото Генштабу ЗСУ

171

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram