«Гарна річ MLRS»: Зеленський подякував українським героям за знищення важливих цілей ворога

Збройні Сили України продовжують послідовно, дуже ретельно та акуратно знищувати склади, бази, переправи, штаби російських окупантів.



Про це сказав у своєму відеозверненні за результатами 194-го дня війни президент Володимир Зеленський.



«Російська армія прийшла на територію України, не чекаючи опору. А втече звідси, не маючи жодної іншої надії на порятунок», — наголосив він.



Глава держави подякував усім українським захисникам і захисницям, нашій розвідці, СБУ, які «роблять все, щоб окупантам щодня ставало все складніше перебувати в Україні».



«Також хочу подякувати всім нашим людям на тимчасово окупованих територіях, які допомагають нашій армії знищувати об'єкти загарбників», — сказав президент.

Він також наголосив на українських артилеристах, які знищили склад російських ракет, що окупанти використовували для обстрілів Харкова.

«Особливо хочу сьогодні подякувати бійцям однієї з наших реактивних артилерійських бригад, які своїм влучним вогнем знищили саме той російський склад, з якого окупанти брали ракети С-300 для бомбардування Харкова. Хороша річ MLRS (ракетні системи залпового вогню, — Авт.) Дякую, наші герої!» — наголосив Зеленський.



При цьому президент пообіцяв, що окупанти обов'язково отримають за ракетний удар по Кривому Рогу та за постійні обстріли Зеленодольська, обстріли Нікополя, Чернігівської та Сумської областей, Харківської області, міст Донбасу та всієї нашої території.

Нагадаємо, вчора на Харківщині окупанти втратили вбитими та пораненими понад 100 військовослужбовців. У Херсоні ліквідовано понад 30 військових, три танки противника, а в районі Антонівського мосту та переправи знищено ЗРК та шість вантажівок ворога.

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