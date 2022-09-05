Частину українських біженців звільнено від сплати податків у Польщі: кого це стосується

Як повідомляє інформаційний ресурс Польщі, money.pl., уряд країни не буде вимагати сплати податків з тих українців, що прибули на територію сусідньої країни після 24 лютого та віддалено працюють на свого українського роботодавця.

Раніше передбачалося, що такі громадяни повинні подати податкову декларацію та сплатити прибутковий податок в Польщі до 20 вересня.

«Що стосується жителів України в Польщі, то запевняю вас у дуже гнучкому та індивідуальному підході польських податкових органів… Беручи до уваги особливі потреби українських платників податків, ми ввели спеціальний регламент для громадян України, який дозволяє їм вибирати оподаткування за своїм бажанням, як якби вони були польськими податковими резидентами», — заявив Якуб Янковські з податкового департаменту Мінфіну.

Як далі пояснює польський чиновник, цей спеціальний режим є добровільним, доступний тільки в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2022 року і розповсюджується на українців, які підпадають під спеціальний акт, тобто воєнних біженців.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали про зміни в Польщі щодо українських біженців з 1 вересня та про гуманітарні програми допомоги українцям.

129

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram