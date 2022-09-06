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Суспільство та люди

Довелося вмовляти повернутися: у Харкові шимпанзе втекла із зоопарку та розгулювала містом (відео)

12:13 6 вересня 2022
шимпанзе у Харкові

Попри війну, іноді трапляються смішні та милі історії з тваринами. Вчора містяни помітили шимпанзе, яка розгулювала вулицями Харкова. Стало відомо, що мавпа втекла з зоопарку. Від самого зоопарку вона пройшлася вулицями до скверу на майдан Свободи. На одному з відео можна бачити як жінка, мабуть, працівниця зоопарку, розмовляє з мавпою, надягає на неї жовту куртку та ніжно обіймає її.

До зоопарку шимпанзе погодилася повернутися на велосипеді. Зараз з нею все добре, як повідомив директор зоопарку Олексій Григор’єв.

Зовсім недавно сталася ще одна пригода з тигреням, якого вивезли із зоопарку на сході України на початку війни та помістили в одне із господарств села Стричава на Закарпатті. Однак тварина втекла та перетнула кордон зі Словаччиною.


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