Довелося вмовляти повернутися: у Харкові шимпанзе втекла із зоопарку та розгулювала містом (відео)

Попри війну, іноді трапляються смішні та милі історії з тваринами. Вчора містяни помітили шимпанзе, яка розгулювала вулицями Харкова. Стало відомо, що мавпа втекла з зоопарку. Від самого зоопарку вона пройшлася вулицями до скверу на майдан Свободи. На одному з відео можна бачити як жінка, мабуть, працівниця зоопарку, розмовляє з мавпою, надягає на неї жовту куртку та ніжно обіймає її.

До зоопарку шимпанзе погодилася повернутися на велосипеді. Зараз з нею все добре, як повідомив директор зоопарку Олексій Григор’єв.

Зовсім недавно сталася ще одна пригода з тигреням, якого вивезли із зоопарку на сході України на початку війни та помістили в одне із господарств села Стричава на Закарпатті. Однак тварина втекла та перетнула кордон зі Словаччиною.





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