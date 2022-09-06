Українцям обмежили зняття готівки з карток та перекази: яку суму можна зняти за один день

В Україні на час воєнного стану НБУ запровадив обмеження на перекази та зняття готівки. Це зробили для того, щоб українці, які мають великі суми на рахунках, не почали виводити масово кошти.

Про це пише «Обозреватель».

Обмеження дозволяють банкам уникнути масового відтоку капіталу.

Наприклад, у касі банку можна отримати максимум 100 тис. грн на день (якщо збираєтеся отримати велику суму, потрібно заздалегідь попередити про це банк).

У різних банків діють різні обмеження. Наприклад, у банкоматах «Привату» можна зняти максимум 15 тис. грн з картки іншого банку (з картки свого банку діють вищі ліміти). В іноземній валюті можна зняти 100 тис. грн. в еквіваленті.

У касах супермаркетів можна зняти до 6 тис. грн. А за кордоном у банкоматах — 12,5 тис. грн. на тиждень; за кордон можна відправити до 100 тис. грн. на місяць в еквіваленті.

Національний банк рекомендував фінустановам запровадити обмеження насамперед для того, щоб уникнути масштабного виведення капіталу. У період повномасштабної війни будь-яка фінансова система під загрозою краху. Українські банки не просто витримали перші півроку агресії, а й продовжили забезпечувати фінансову стабільність та зберігати ліквідність. А додатковий контроль та верифікація — спосіб уникнути використання української банківської системи окупантами для крадіжки активів.

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