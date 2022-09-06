«Перш за все ми музиканти»: з передової «Антитіла» вирушають у Європейський тур

Відомий музикант Тарас Тополя, який нещодавно покинув лінію фронту, разом зі своєю групою «Антитіла» відправляється у перший міжнародний тур Stand by UA. Він розпочнеться в Польщі, де в середині жовтня музиканти зіграють концерт на сцені міста Ґданськ.

Це буде повноцінне шоу, з улюбленими піснями, які стали символом віри і незламності для багатьох українців, а також для прихильників по всьому світу. Спеціальним гостем концерту стане польський рок-гурт «Chemia».

- У лютому ми мали презентувати альбом та вирушити у стадіонний тур, — розповів Тарас Тополя. — Та прийшла повномасштабна війна і ми не змогли вчинити по-іншому. Тому останні шість місяців ми провели на передовій як парамедики. Це не проста сторінка нашого життя. Але перш за все ми музиканти, артисти. І коли нашим головнокомандувачем було прийняте рішення відкомандирувати нас до Києва, то у нас фактично почалася нова сторінка музичної історії з військовим бекграундом. Розпочавши цю сторінку зі спільного виступу з Едом Шираном у Варшаві на Народовому ми хочемо її продовжити нашим Європейським туром та почати з Польщі. Хочемо не лише подякувати за підтримку, але й показати українську музику, круте шоу та живе звучання.

Нагадаємо, у серпні «Антитіла» були відкомандировані Валерієм Залужним з передової до столиці. Проте артисти досі залишаються бійцями 130 батальйону Територіальної оборони міста Києва.

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