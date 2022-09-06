«Насмажила отруйних грибів»: на Вінниччині через горе-матір померло двоє дітей

Трагічний випадок стався у селі Бондурі Гайсинського району. Як повідомляє обласна прокуратура, жінка назбирала в лісі грибів, серед яких виявились і отруйні. Вдома приготувала їх та нагодувала малечу. Коли ж стан дітей погіршився, мати не звернулася до лікарні для надання дітям кваліфікованої медичної допомоги.

«Вона зайнялася самостійним лікуванням. Після госпіталізації дітей до лікарні підозрювана не повідомила лікарів, що годувала їх грибами, час було втрачено та двоє малолітніх дітей віком 4 та 12 років померли. Проти особи було відкрито кримінальне провадження за злісне невиконання батьківських обов’язків».

У разі доведення винуватості у скоєнні злочину перед судом підозрюваній загрожує покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Солом'янському районі столиці від ГРВІ померло немовля, тепер у неналежному догляді за дитиною підозрюють матір хлопчика.

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