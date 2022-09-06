«Рвонула машина за виконкомом сильно»: у Бердянську підірвали призначеного рашистами коменданта

У тимчасово окупованому Бердянську вдень 6 вересня пролунали вибухи й було чути стрілянину. За даними місцевого Telegram-каналу, сталося це у центральній частині міста, поряд з адмінбудівлями.



«Інформації про розмінування порту у чатах окупантів не було», — повідомили адміни. — До центру поїхали швидкі та представники окупаційної поліції".



На сторінці Бердянської міської ради інформацію також підтвердили, а місцеві жителі, які стали очевидцями події, поділилися враженнями.



«Проходила повз цей момент, рвонула машина повз виконкому сильно, і бавовни були, як детонація набоїв, — написала Олександра Соколова. — Начебто пожежники не встигли, згоріла дуже швидко».

Як повідомляють російські ЗМІ, було підірвано автомобіль поряд з будинком військової адміністрації. Сама машина належала «коменданту» міста Артему Бардіну, він отримав тяжкі поранення та перебуває у реанімації. Також пошкоджено три цивільні автомобілі, в яких нікого не було.



Нагадаємо, у серпні у тимчасово окупованому Бердянську партизани також підірвали автомобіль колаборанта. Тоді вибух стався у районі Слобідки. До міської клінічної лікарні з осколковими пораненнями потрапив «заступник начальника ДАІ» Олександр Колесніков. У лікарні зрадник помер.

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