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Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача: про що говорили

19:44 6 вересня 2022
Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, повідомили в Офісі президента.

На засіданні були присутні головком ЗСУ, міністр оборони, глави МВС та Мінінфраструктури, начальник Генштабу, командувач Нацгвардії, начальник ГУР, секретар РНБО, низка інших воєначальників, а також представник Офісу президента.

У відомстві зазначають, що під час засідання військові розповіли Зеленському про ситуацію на всій лінії фронту.

Також доповіли, що Сили оборони досягли успіху у знищенні ракетних складів, баз, штабів та логістичних маршрутів російських загарбників.

Головком ЗСУ Залужний наголосив, що станом на сьогодні завдяки героїчним діям українських захисників втрати живої сили окупантів досягли понад 50 тисяч осіб.

«Відправляючи солдатів воювати в Україну, російське військово-політичне командування несе повну відповідальність за знищення громадян росії», — йдеться у повідомленні ОП.

Раніше президент пообіцяв українцям, що окупанти обов'язково отримають за ракетні удари по Кривому Рогу, постійні обстріли Зеленодольська, Нікополя, Харкова, міст Донбасу та всієї нашої території.

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