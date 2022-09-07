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Політика

В Україні остаточно заборонили діяльність «Партії Шарія»

13:03 7 вересня 2022
Шарій

Верховний суд України остаточно заборонив діяльність «Партії Шарія» на території країни за позовом Мін'юсту.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції.

Зазначається, що Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду вирішив відмовити у задоволенні апеляційної скарги політичної партії «Партія Шарія» та залишити рішення суду першої інстанції без змін.

Раніше Восьмий апеляційний адміністративний суд заборонив діяльність «Партії Шарія».

Зазначимо, що СБУ підозрює Шарія у державній зраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та інших ознак (дискримінації). Процес екстрадиції блогера до України може тривати до року.

За даними Центру протидії дезінформації при РНБО «Мережа Шарія» активно розповсюджує дезінформацію в Україні, спрямовану на дестабілізацію країни.

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