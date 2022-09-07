Наскільки подорожчають хліб і макаронні вироби з борошна нового врожаю: пояснення заступника міністра

Внутрішні ціни на зерно, передовсім пшеницю, яка є сировиною для виготовлення борошна, залишаються незначними. В гривні вони вдвічі менші ніж були до початку війни.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі національного телемарафону.

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«Найближчим часом ми не очікуємо цінових змін по продукції, пов’язаній з собівартістю борошна і пшениці», — переконує посадовець.

Водночас Україна залишається експортно-орієнтовною країною. Крім «зернової ініціативи» (вивезення зерна з Чорноморських портів), яка запрацювала з кінця липня, фактично ще з березня українські аграрії спільно з перевізниками розвинули кілька альтернативних шляхів. Йдеться про залізничний, автомобільний вантажний, також активно використовується можливість експорту річковим транспортом через Дунайський регіон. Варто зауважити, що ці альтернативні шляхи, станом на серпень, залишались основними, забезпечуючи дві третини експорту.

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Фото Pixabay

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