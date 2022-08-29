Зростання цін не остаточне: експерт розповів, чому подорожчали овочі та фрукти, та чи буде взимку дефіцит продуктів

Попри те, що держава на період воєнного стану взяла на себе контроль за цінами на продукти харчування, вони продовжують зростати.

Цього року суттєво подорожчали овочі та фрукти, і це ще не межа. Про це під час телемарафону заявив голова Асоціації постачальників торгових мереж Олексій Дорошенко.

За його словами, на зростання цін вплинули два фактори — енергоносії та загальна інфляція в країні.

Сьогодні подорожчання продуктів насамперед залежить не так від енергоносіїв, ціни на які держава стримує, як від загальної інфляції в країні, яка зросла до 22,2% порівняно з періодом з січня до серпня минулого року.

На думку Дорошенка, продукти дорожчатимуть рівно на стільки, на скільки буде інфляція плюс ще можливо 2−3%.

До того ж існує дефіцит окремих українських продуктів, які не можна поставляти з півдня. Тому суттєво збільшився імпорт.

«З одного боку, це погана ситуація для країни, тому що вона погіршує торговий баланс бізнесу, оскільки не купують українське. Але з іншого боку більш позитивна для споживача, і це впливає на стабілізацію цін», — зазначив Дорошенко.

Разом з тим, восени і взимку дефіциту продуктів з жодною з позицій не очікується.

До того ж, у вересні, за словами експерта, фермери після збирання врожаю, можливо, не закладатимуть його на зберігання.

«Я говорю про овочі, фрукти, яблука. Оскільки ніхто не може зараз сказати, по-перше, якою буде ціна зберігання, скільки коштуватимуть енергоносії для бізнесу, тому що для населення ціна зафіксована, а для бізнесу ні. А, по-друге, ніхто не знає, чи прилетить ракета. Тому багато хто намагатиметься продати замість того, щоб зберігати», — зазначив Дорошенко.

Водночас, починаючи з жовтня очікується подорожчання продуктів.

«Чим більше податків сплачуватиметься в нашій країні та надходжень від митниці та наших закордонних партнерів, тим менше буде зростання ціни. Навіть голова НБУ попередив, якщо ми не зможемо забезпечити себе власними надходженнями, то доведеться ще більше друкувати коштів, та інфляція до кінця року може додати ще 10% або навіть більше», — сказав він.

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