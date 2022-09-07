Можуть звільнити через відсутність на роботі понад 4 місяці: адвокатка про зміни в законодавстві

Нещодавно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» було внесено зміни щодо підстав звільнення працівників. Було доповнено статтю щодо припинення дії трудового договору у зв'язку з відсутністю працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці підряд. Що це означає для українців, пояснила адвокатка з трудового права Вікторія Поліщук:

«Даний закон не має зворотної дії в часі. Це означає, що застосовувати норму щодо звільнення можна після набрання чинності цим Законом. У КЗпП є стаття щодо звільнення працівників, які відсутні понад 4 місяці на роботі, але у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю. При цьому, така непрацездатність не є пов'язаною з виробничою травмою і це не туберкульоз.

Для того, щоб роботодавець мав право звільнити за новою підставою, має бути фактична відсутність працівника на робочому місці понад 4 місяці підряд; відсутність інформації у роботодавця про причини такої відсутності понад 4 місяці підряд (при цьому не має значення поважність чи неповажність причин такої відсутності). Тобто у вас як у роботодавця взагалі відсутня інформація, де наразі ваш працівник".

Якщо у роботодавця є такі працівники, то тут адвокатка радить зафіксувати їхню відсутність з дня набрання чинності Закону — 19 липня 2022 року.

«У разі, якщо працівник буде інформувати про свою відсутність або загалом вийде на зв’язок, то це позбавляє права роботодавця звільняти за вказаною статтею».

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