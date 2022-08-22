Звільнення за прогул в умовах воєнного стану: експертка розповіла, коли це можливо

З`ясування того, чи з поважних причин працівник відсутній на роботі, є визначальним фактом для вирішення питання про законність звільнення позивача з роботи, пояснює адвокатка у сфері трудового права Вікторія Поліщук. Але вичерпного переліку поважних причин відсутності на роботі у трудовому законодавстві України немає, тому в кожному окремому випадку оцінка поважності причин відсутності на роботі дається, виходячи з конкретних обставин.

«Відповідно до сталої судової практики причину відсутності на роботі можна вважати поважною, якщо явці на роботу перешкоджали істотні обставини, які не можуть бути усунуті самим працівником, в даному випадку це ведення воєнних дій поблизу населеного пункту міста мешкання позивача.

До поважних причин відсутності на робочому місці слід відносити такі обставини, як:

стихійні лиха,

хвороба працівника або членів його сім`ї,

нерегулярна робота транспорту,

участь працівника в порятунку людей або майна,

відмова від незаконного переведення та невихід у зв`язку з цим на нову роботу.

Не вважаються прогулом: відсутність працівника не на підприємстві, а на робочому місці; відмова від незаконного переведення; відмова від роботи, протипоказаної за станом здоров`я, не обумовленої трудовим договором або в умовах, небезпечних для життя і здоров`я; невихід на роботу після закінчення строку попередження при розірвання трудового договору з ініціативи працівника".

За словами адвокатки, невихід позивача на роботу внаслідок ведення воєнних дій та пов`язаних з ними обставин не може мати наслідком звільнення за підставою «прогул».

«Адже збереження життя та здоров`я таких працівників та їхніх сімей і вважається як відсутність на роботі з поважних причин, у такому випадку за працівниками зберігаються робоче місце та посада, — пояснює адвокатка. — Ще одним прикладом є рішення Жовтневого районного суду Кривого Рогу від 10.08.2022 р . Позивач 9 березня 2022 року подав заяву про відпустку без збереження заробітної плати на період дії військового стану, яка необхідна була для евакуації онуків до смт. Східниця Львівської області. Оскільки він не міг виїхати звідти до Кривого Рогу, то подзвонив до начальника відділу заробітної плати. Повідомив їй в телефонній розмові вказані обставини та що він направить рекомендованим листом заяву про надання йому відпустки без збереження зарплати на період дії військового стану з 9 квітня 2022 року, яку він надіслав поштою відповідачу. Отже, позивач вважав, що він був відсутнім на робочому місці з 9 квітня 2022 року з поважних причин, а звільнення його з роботи не відповідає вимогам закону. Суд встановив, що позивач не з`явився на роботу, не маючи підстав для невиходу на роботу, оскільки наказ про надання йому відпустки без збереження заробітної плати роботодавцем не видавався та не узгоджувався. Факт відсутності на робочому місці підтверджується табелем робочого часу по підприємству відповідача.

Відповідно до «Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні)», до наведених територіальних громад Криворізького району Дніпропетровської області віднесено Широківську селищну територіальну громаду та Зеленодольську міську територіальну громаду. Однак місто Кривий Ріг не було включено до переліку. Тому під час звільнення за прогул суди оцінюють: чи перебуває населений пункт під окупацією, чи ведуться там активні бойові дії, чи узгоджений з роботодавцем дистанційний порядок роботи, чи є наказ про надання відпустки або чи є дійсно будь-які причини, що становлять загрозу життю і унеможливлюють роботу працівника".

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