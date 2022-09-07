Пенсія сім’ям загиблих військовослужбовців: від чого залежить розмір виплат

У Пенсійному фонді України роз'яснили положення закону щодо виплат родинам загиблих воїнів, які були годувальниками сім'ї.

«Пенсія в разі втрати годувальника за померлого (загиблого) військовослужбовця призначається, якщо годувальник помер (загинув) у період проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або пізніше цього строку, але внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних у період проходження служби», — йдеться у повідомленні.

Такі пенсії виплачуються членам сім’ї людей, які перебували на службі в органах внутрішніх справ, Національної поліції, пожежної охорони, Національного антикорупційного бюро, службі судової охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, органах і підрозділах цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби та інших представників силових підрозділів, які мають право на пенсію відповідно до Закону № 2262.

Право на пенсію в разі втрати годувальника мають непрацездатні члени сім’ї, які перебували на утриманні. При цьому дітям пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається незалежно від того, чи були вони на його утриманні (тобто, чи проживали разом, чи отримували від годувальника мінімально необхідні блага для життя та виховання).

Розмір пенсії залежить від причини смерті годувальника. У разі смерті при виконанні обов’язків військової служби пенсія призначається:

у розмірі 70% грошового забезпечення на кожного непрацездатного члена сім’ї — батька, дружини (чоловіка), або іншого непрацездатного члена сім’ї, якщо право на пенсію має один непрацездатний член сім’ї;

у розмірі 50% грошового забезпечення на кожного непрацездатного члена сім’ї, якщо право на пенсію мають два і більше непрацездатних члени сім’ї (крім батьків, дружини (чоловіка)).

«Якщо годувальник помер чи загинув внаслідок нещасного випадку, не пов’язаного з виконанням обов’язків військової служби, пенсія обчислюється у розмірі 30% грошового забезпечення годувальника», — відзначили в ПФУ та додали, що заява про призначення пенсії подається до уповноважених органів силових структур (міністерств або відомств), в яких військовослужбовець проходив службу до дня смерті.

Раніше нюанси законодавства стосовно виплат зі втрати годувальника пояснювала помічниця адвоката практики судових спорів Олександра Вергелес.

Фото Pixabay

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