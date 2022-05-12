Як визнати людину зниклою безвісти та хто має право на пенсію по втраті годувальника: пояснив адвокат

Майже 7 тисяч людей вважаються зниклими безвісти за понад два місяці повномасштабної війни в Україні. Для встановлення особи загиблих у межах кримінальних проваджень було призначено експертизи ДНК. Більшість загиблих — це дорослі, які матеріально забезпечували сім’ю. Та наразі така сім’я позбавлена єдиного джерела існування. Як держава може потурбуватися про людей, які втратили годувальника, пояснила помічниця адвоката практики судових спорів Олександра Вергелес.

— Для визнання людини зниклою безвісти членам сім’ї потрібно подати заяву до поліції про розшук. Зробити це можна відразу, як стало відомо про зникнення. Людина, яка зникла безвісти, набуває відповідного статусу з дати подання цієї заяви. Крім родича, заяву може подати представник військового формування, орган державної влади/місцевого самоврядування, об'єднання громадян або будь-яка інша людина, яка дізналася про зникнення.

Подати заяву можна також на телефон гарячої лінії Національної поліції. Право на отримання пенсії по втраті годувальника у членів сім’ї зниклої безвісти особи виникає через місяць із дня внесення інформації про зникнення людини до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

— Хто з членів родини зниклої безвісти людини має право на пенсію по втраті годувальника?

— Діти до 18 років; діти від 18 до 23 років, які навчаються на денній формі навчання; діти-сироти до 23 років; чоловік або дружина, батьки такої людини, якщо вони мають інвалідність або на пенсії; чоловік або дружина, а в разі їх відсутності — один з батьків або брат чи сестра, дідусь чи бабуся годувальника, незалежно від віку та працездатності, якщо вони не працюють і доглядають за дитиною годувальника (особи, яка зникла) до досягнення нею 8 років.

— На яку суму пенсії можуть розраховувати близькі зниклого за особливих обставин?

— Розмір пенсії на одну непрацездатну особу (наприклад, неповнолітню дитину) становитиме 50% пенсії за віком померлого годувальника. Це приблизно 1500 грн на місяць.

Якщо в сім’ї двоє та більше непрацездатних членів сім'ї (наприклад, дружина з інвалідністю та неповнолітня дитина), їм будуть виплачувати 100% пенсії за віком померлого годувальника (розподіляється між ними порівну). Повна сума пенсії може бути 3000 грн, що буде ділитися на двох.

Пенсію виплачують за весь час, протягом якого зникла безвісти людина зберігає цей статус. Для отримання виплат не має значення тривалість страхового стажу особи, яка зникла.

— Як встановити опіку над майном людини, яку визнали зниклою або померлою?

— На підставі заяви особи або рішення суду про визнання людини безвісно відсутньою нотаріус за місцем проживання описує майно, яке належало зниклій людині, та встановлює над майном опіку. Опікун над майном має виконувати певні обов’язки щодо його утримання (ремонт, догляд, погашення боргів тощо) в інтересах зниклої людини. Правові наслідки оголошення людини померлою прирівнюються до тих, що настають у разі смерті. Спадкоємці людини, яку оголосили померлою, не мають права відчужувати протягом п'яти років нерухоме майно, що перейшло до них у спадщину.

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