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Екссоратника Ківи Михайла Маймана затримав спецназ в елітній Кончі-Заспі

20:30 7 вересня 2022
затримання Маймана

Сьогодні близько 17:00 біля ресторану Купецький двір у елітному селищі Конча-Заспа під Києвом силами спецназу Департамента стратегічних розслідувань (ДСР) Нацполіції України було затримано командира добровольчого батальйону Тероборони Михайла Маймана (він же Михайло Помагайло). Про це стало відомо «Телеграфу». В розпорядженні видання опинилося відео затримання.



«Поточне звинувачення — за статтею 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства, карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років). Далі слідство розглядає можливість перекваліфікації на інші статті», — пише видання.

Михайло Майман — ветеран АТО, в березні 2022 він став командиром добровольчого формування 14 територіальної громади Києва «Архангела Михайла», який брав участь у звільненні населених пунктів регіону. За інформацією ЗМІ, колись був соратником одіозного Іллі Ківи; звинувачували його і у привласненні великих сум пожертв на українську армію.

Стосовно Маймана СБУ, як пише «Телеграф», вже розслідує одне кримінальне провадження, в рамках якого його було затримано влітку за підозрою у торгівлі зброєю.

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