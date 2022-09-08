«Хочу, щоб мене почули пенсіонери»: Зеленський пообіцяв збереження індексації пенсій та виконання всіх соціальних гарантій

Президент України Володимир Зеленський провів у середу, 7 вересня, нараду з головою уряду, міністром фінансів, профільним заступником керівника Офісу щодо проєкту бюджету на наступний рік.



Про це Зеленський заявив у відеозверненні за підсумками 196-го дня війни.



«Зрозуміло, що це буде бюджет країни, що воює», — сказав глава держави.



Пріоритетом номер один буде сектор безпеки та оборони. На цей напрямок спрямують понад трильйон гривень.



Другий, не менш важливий пункт, на який звернув увагу президент, — це соціальні зобов'язання. За його словами, вони будуть забезпечені у повному обсязі.



«Зокрема хочу, щоб мене почули українські пенсіонери: уряду поставлено завдання наступного року, як і цього року, забезпечити індексацію пенсій для всіх наших пенсіонерів», — сказав він.

Третій нюанс, з урахуванням якого верстався бюджет, — це максимальне скорочення всіх некритичних витрат держави — всього, що не допомагає обороні, не допомагає економічному розвитку країни, соціальному та культурному забезпеченню наших людей. Відповідно, уряд має надати програму скорочення витрат на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу.



Також передбачається активізувати економічні відносини. Збережеться програма кредитування «5−7-9», діятимуть також інші програми та рішення, які мають допомогти бізнесу працювати, зберігати робочі місця, залучати нових працівників.



І, нарешті, буде створено спеціальний фонд відновлення, який наповнюватиметься, зокрема, за рахунок конфіскованих російських активів.



«Розраховую, що проєкт бюджету буде подано до Верховної Ради України вчасно, як це передбачено законом», — резюмував глава держави.



Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський поспілкувався з новообраною прем'єр-міністеркою Великобританії Ліз Трасс та запросив її відвідати нашу країну.

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