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Україна

Скільки може тривати війна: прогноз Залужного та Забродського

19:37 7 вересня 2022
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Щодо тривалості конфлікту, то в жодному уявленні він вже не вкладається ані в рамки анонсованого російського «бліцкригу», ані в тривалість активних фаз бойових дій у війнах початку 21-го сторіччя. У будь-якому випадку, тривалість війни вже вимірюється місяцями. Існують всі підстави вважати, що цей часовий рахунок перетне календарні межі 2022 року. Про це заявили у статті для «Укрінформу» головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та перший заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки генерал Михайло Забродський.

«Єдиним шляхом кардинальної зміни стратегічної ситуації, беззаперечно, є нанесення ЗСУ протягом кампанії 2023 року декількох послідовних, а в ідеальному випадку одночасних контрударів», — йдеться у статті.

Загалом, у сьогоднішньому розумінні абсолютної більшості військових експертів і аналітиків широкомасштабна війна, розв’язана рф проти України 24 лютого 2022 року, вже давно не вкладається в поняття локального конфлікту середньої інтенсивності.

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Незважаючи на розмови про те, що російська армія деморалізована, втомилася, а у росіян не вистачає ресурсів для наступу, ця війна скоро не закінчиться — прогнози експертів.

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