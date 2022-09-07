Зеленський «умовив» Трасс приїхати в Україну

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з новообраною прем'єр-міністеркою Великобританії Ліз Трасс та запросив її відвідати нашу країну.

«Висловив подяку народу Великобританії за лідерську оборонну та економічну підтримку України. Важливо, що Великобританія готова до її подальшого посилення. Приділили увагу безпековим гарантіям, обговорили участь у відбудові України, скоординували подальший тиск на росію. Мета — зупинити агресію й притягнути винних до відповідальності. Важливо визнати росію державою-терористом. Продовжуватимемо активну взаємодію в усіх форматах», — повідомив український президент.

За інформацією ВВС, пані Трасс прийняла запрошення Зеленського. «У своїй першій телефонній розмові з іноземним лідером після вступу на посаду прем'єр-міністра вона підтвердила свою повну підтримку українському лідеру та заявила, що Україна може розраховувати на довгострокову допомогу Великобританії», — сказала прес-секретарка Даунінг-стріт та додала, що лідери двох країн «обговорили необхідність зміцнити міжнародну безпеку та заходи, необхідні для того, щоб перерізати потік коштів, які фінансують військову машину путіна».

Нагадаємо, що попередник Ліз Трасс Борис Джонсон тричі відвідував Україну з початку широкомасштабної агресії рф.

Фото Офісу президента

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