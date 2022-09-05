Літо скінчилося: українців попередили про нічні заморозки

Осінь. Метеоролог Наталка Діденко попереджала українців про похолодання, яке й настало.

Погода на 5 вересня

Тепер, як повідомляє Гідрометцентр, вночі 6−8 вересня в Україні, крім Закарпаття та південної частини, заморозки на поверхні ґрунту 0−5° (I рівень небезпечності, жовтий), у північно-східних та східних областях і у повітрі 0−3° (II рівень небезпечності, помаранчевий). 5−7 вересня у північних, центральних, Волинській, Рівненській, Тернопільській, Херсонській, Донецькій, Запорізькій областей та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Наталка Діденко в своєму Фейсбуці пише про те, що «більшу частину тижня ми перебуватимемо серед сухої сонячної погоди, серйозні дощі прибудуть в Україну в суботу-неділю. Куди, які, скільки — будемо дивитися разом.

Треба планувати новий тиждень з уточненими прогнозами погоди".

Синоптики прогнозують, що в цілому погода вересня буде комфортною.

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