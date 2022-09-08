Гвинтівка, автомат, пістолет та 2 корпуси до гранат: в Києві у водія в авто знайшли цілий арсенал зброї та боєприпасів

В Києві, де нещодавно розкрили банду торговців зброєю, затримали чоловіка, який перевозив у машині гранати Ф-1, понад 200 набоїв різного калібру, пістолет Макарова, гвинтівку Мосіна та автомат Калашнікова.



Як повідомили у столичній поліції, під час патрулювання Шевченківського району Києва екіпаж полку поліції особливого призначення № 1 зупинив автомобіль. Під час перевірки документів у водія та огляду багажного відділення було виявлено арсенал зброї та боєприпасів.

Водієм виявився 63-річний мешканець Київської області. Він був затриманий.



«У ході огляду транспортного засобу виявили та вилучили два корпуси гранати Ф-1, понад 200 набоїв різного калібру, пістолет Макарова, гвинтівку Мосіна та автомат Калашнікова. Крім того, під час невідкладного обшуку за місцем проживання фігуранта виявили та вилучили 160 набоїв різного калібру, сигнальну міну, запал до протитанкової акумулятивної міни, три гранати Ф-1, шість запалів до гранатів, десять зарядів для гранатометів. Усі заборонені предмети спрямовані на проведення відповідних експертних досліджень», — йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, вчора в елітному селищі Конча-Заспа під Києвом було затримано командира добровольчого батальйону Тероборони Михайла Маймана (Михайла Помагайла). Його звинувачують у викраденні та присвоєнні вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухівки.

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