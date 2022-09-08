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Події

«Уже другого сина забрала війна»: на Закарпатті попрощалися з іще одним українським героєм

20:30 8 вересня 2022
Михайло Петейчук

Жорстока та кривава війна щодня забирає життя найкращих представників української нації. Жахливе горе спіткало сім’ю Патейчук, мешканців Углянської громади на Закарпатті. Вони 4 серпня поховали ще одного сина, що загинув на війні.

«Не минуло й двох місяців після смерті 29-річного Анатолія Патейчука, як війна забрала життя його брата — Михайла. Не описати словами це горе та не передати ніякими співчуттями цей жах, що переживають батьки та рідні загиблого, — повідомляє адміністрація громади у ФБ. — Михайло Васильович народився 15 липня 1984 року у селі Угля в багатодітній сім’ї. Без роздумів відправився захищати Україну від російських загарбників. Загинув внаслідок отриманих поранень».

В останню путь героя провели рідні, близькі, друзі, військові побратими, односельчани…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Вінниччині, у Тульчинському районі поховали бійця Олександра Тимченка. Заступник командира механізованого батальйону загинув біля населеного пункту Верхньокам’янське Донецької області.

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