«Завжди був на передньому краї»: на Вінниччині попрощались із захисником, який загинув під Донецьком

У Тульчинському районі поховали бійця Олександра Тимченка. Заступник командира механізованого батальйону з артилерії загинув біля населеного пункту Верхньокам’янське Донецької області.

«У червні йому виповнилося 26. Йшов до професії військового цілеспрямовано й наполегливо. Військовий ліцей, Львівська академія. І — війна. Де він перебував з 2017-го. Такі, як Саша, — патріотичні, вмотивовані, сучасні та інтелектуальні, — мали стати майбутнім нашої армії. Саме такі з перших днів повномасштабної агресії не дали ворогу захопити ні столицю, ні всю Україну. І такі сьогодні платять найдорожчу ціну за нашу незалежність та за наш спокій. І їхні батьки теж. Найдорожчим, — повідомляє місцеве видання „Сільські новини“. — У свої 26 Саша був заступником командира батальйону. А батальйон — це від 400 до 800 осіб. Кажуть, що нинішня війна — це війна артилерії, яка прокладає шляхи до перемоги. Як розповів на траурному мітингу ще один заступник комбата, коли Саша був на завданні та підіймав у небо свій коптер, — всі побратими і піхотинці були спокійними, на роботі — саме він, отож артилерія відпрацює сповна. Олександр Тимченко завжди був на передньому краї, він подавав величезні надії…»

27 серпня завершився його останній бій із загарбниками. І звідти полетіла добра й світла душа Воїна у рідний Крижопіль. У скорботній хвилині мовчання схилили голову всі присутні, а потім пішли проводжати Сашу його останньою дорогою. Мама обіймала біля серця портрет свого синочка, попереду несли нагороди 26-річного капітана Збройних Сил України…

Тим часом в окупованому Токмаку загинув український партизан: герой підірвав себе та двох російських фашистів.

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