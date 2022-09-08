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Україна

Київська кільцева електричка додала вечірні рейси: новий графік

18:32 8 вересня 2022
Електричка

Ще наприкінці березня, через місяць після початку вторгнення, «Укрзалізниця» організувала повноцінний круговий маршрут міської електрички столиці.

А тепер запускаються вечірні рейси на маршруті Київської кільцевої електрички, завдяки чому мешканці столиці зможуть дістатися будь-якого району міста перед комендантською годиною.

Про це повідомляє Kyiv City Express у Telegram.

Всього з 12 вересня буде запущено чотири щоденні вечірні рейси:

Перший рейс вирушатиме з Дарниці у напрямку Троєщини та Почайни о 21:31 та прибуватиме до Святошину о 22:20.

Другий рейс вирушатиме з Дарниці у напрямку центрального вокзалу та Борщагівки о 21:37 та прибуватиме до Святошину о 22:29.

Третій рейс вирушатиме зі Святошином у напрямку Почайни та Троєщини о 21:39 та прибуватиме до Дарниці о 22:22.

Четвертий рейс вирушатиме зі Святошином у напрямку центрального вокзалу та Видубичів о 21:30 та прибуватиме до Дарниці о 22:22.

Нагадаємо, як співробітники Укрзалізниці під обстрілами вивозили людей у безпечні місця.

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