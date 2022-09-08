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Банкомати найбільшого російського Сбєрбанку на межі масової зупинки

19:50 8 вересня 2022
банкомати

Найбільший банк росії — підсанкційний «Сбєрбанк» — нині має труднощі з обслуговуванням банкоматів. Завдячувати цим проблемам банк повинен санкціям, через які цей процес став дорожчим, а постачання обладнання займає більше часу.

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Про це інформує «Интерфакс» з посиланням на директора департаменту «Центр управління готівковим грошовим обігом Сбєрбанку» Олексія Пономаренка.

«Для банку росії, для всієї галузі — великий біль замістити це обладнання, тому що інакше на нас з вами чекає відкат років на п'ять-десять, коли ми працювали вручну, коли у нас працювало дуже багато народу й продуктивність праці була у рази, якщо не у десятки разів менше», — переконує Олексій Пономаренко.

Також він додає, що однією з причин появи цієї проблеми стало те, що з ринку пішла частина вендорів, яка допомагала банкам задовольнити їхні потреби у технологічному забезпеченні грошового обігу.

Представник банку зауважує, що працездатність цього обладнання, спеціального автотранспорту — все стало за рахунок паралельного імпорту і дуже серйозного збільшення термінів постачання.

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