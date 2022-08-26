Пошкоджені гривні: як розпізнати та чому від них варто відмовитись під час розрахунку

Національний банк України закликає громадян відмовитись під час розрахунків від банкнот з отворами та іншими пошкодженнями. Йдеться про гривні, викрадені окупантами та мародерами із захоплених відділень банків.

«Якщо під час розрахунків вам пропонують пошкоджену банкноту, краще відмовитися та попросити іншу. Також доречно повідомити про розповсюджувачів таких банкнот Національній поліції України, щоб зупинити дії зловмисників», — йдеться в повідомленні пресслужби НБУ.

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Враховуючи ведення воєнних дій чи їхню можливу загрозу, банки у разі неможливості вивезти готівку мають її зіпсувати, щоб привести у неплатіжний стан. Фінустанови це можуть зробити механічним способом.

Йдеться про наступні пошкодження:

відрізання не менше половини банкноти та її знищення;

розрізання навпіл або на три частини;

просвердлювання у банкноті трьох або більше отворів;

пошкодження банкноти спеціальними розчинами чи іншими фарбуючими речовинами із зафарбовуванням не менше 50% загальної площі банкноти.

Водночас, НБУ застерігає, що зіпсовані таким чином банкноти не потрібно приймати під час готівкових розрахунків, оскільки вони перестали бути платіжним засобом. Банки не мають права здійснювати обмін фізичним та юридичним особам пошкоджених вищезазначеними способами банкнот, а повинні вилучати їх, надсилати Нацбанку для дослідження та інформувати про подібні випадки правоохоронні органи.

Тому громадянам та представникам бізнесу потрібно бути вкрай уважними, щоби не втрати кошти у разі отримання під час розрахунків вже недійсних гривень.

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Фото НБУ

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