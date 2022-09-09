У рашистському підполковнику, який потрапив у полон, впізнали цілого генерала

У ході контрнаступних дій ЗСУ у Харківській області багато рашистів потрапили у полон.

Днями у мережу виклали відео з полоненими росіянами, зокрема й офіцером — підполковником.

Водночас, журналісти звернули увагу на те, що офіцер дуже схожий на генерал-лейтенанта Андрія Сичового.

Фото Харків 1654

Про Сичового відомо, що він командував 8-ю гвардійською загальновійськовою армією Південного військового округу з лютого 2019 року до листопада 2021 року і що з 28 лютого 2022 року він перебуває під персональними санкціями ЄС. Цього року після початку широкомасштабного вторгнення росії в Україну Сичовий став командувачем угрупування військ «Захід».

Водночас журналіст Роман Цимбалюк зазначав, що Сичовий впав у немилість і був звільнений з посади командувача Західним військовим округом. Також він повідомляв про звільнення з посад через «незадовільні результати проведення СВО» генерал-лейтенанта Владислава Єршова — з посади командувача 6 загальновійськової армії Західного військового округу; генерал-майора В'ячеслава Гурова — з посади командувача 1-ї танкової армії Західного військового округу.

Нардеп Олексій Гончаренко після оприлюднення відео з чи то підполковником, чи то генерал-лейтенантом, зазначав, що на таку велику «рибу» можна обміняти багатьох полонених українців.

Нагадаємо, що наприкінці березня цього року 28-а окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада «Закарпатський легіон» захопила в полон високопоставленого штабіста 58-ї російської армії — підполковника Олександра Кошеля. Він був начальником групи інформаційно-психологічної протидії військової частини 47 084.

Ще влітку повідомлялося, що поряд із ліквідованими в Україні путінськими генералами (близько 10 «двохсотих»), безповоротні втрати молодших офіцерів становили кілька сотень. За даними журналістів, лише за два тижні ЗСУ змогли ліквідувати понад 80 офіцерів російської окупаційної армії, серед них 10 полковників. Такі дані були оприлюднені у 20-х числах липня.

Фото — «Харків 1654»

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