Не так давно дружина нардепа восьмого скликання Євгена Дейдея постила в Інстаграмі своє заплакане обличчя, повідомляючи про загибель чоловіка: «Я не знаю, що мені робити тепер. Не знаю як мені тепер жити». А нині вона… судиться з ним, щоб розлучитися. У Бориспільському міськрайонному суді вже призначено склад суду, що розглядатиме її позов до мертвого (?) чоловіка, щоб визначити місце проживання дітей та стягнення аліментів.



Журналіст Василь Крутчак, що повідомив про реєстрацію позову, раніше також писав про сумнівність загибелі нардепа. За його інформацією, Євген Дейдей у лютому відправив за кордон сім’ю, а сам деякий час лишався на Закарпатті: «Думав, що робити. У Київ не дуже хотілося повертатись, бо там стріляють. А коли вирішив покинути Україну, було вже пізно, бо на той момент чоловіків уже не випускали з України. Тому Женя намутив фальшивий паспорт на чуже ім’я і незаконно перетнув кордон України. От і вся так звана „загибель“ Дейдея». Видання Страна.ua навіть опублікувало фрагменти допиту поліцією людини, що допомогла йому перетнути кордон 2 березня. Тоді правоохоронці заявили, що оскільки труп Дейдея не було знайдено, то причину смерті встановити неможливо.

Уродженець Рені Євген Дейдей у 2012 році отримав умовний термін за серію розбійних нападів у Одесі. У 2014, незважаючи на судимість, став радником Арсена Авакова, керівником одного з відділів у МВС, координатором батальйону «Київ-1». До Верховної Ради пройшов за списком «Народного фронту» Арсенія Яценюка. Відомий боротьбою з контрабандою лісу та підпільними гральними закладами. Також серед його досягнень — участь у побитті депутата Олега Барни, коли той влаштував перформанс із виносом Яценюка з Верховної Ради, погрози депутару Ігорю Луценку (обіцяв зібрати бійців, що побʼють того битками) та одному з керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Незважаючи на зареєстровані відносно нього кримінальні провадження, був призначений помічником начальника столичного главка поліції. На цій посаді, за даними «Слідства.Інфо», організував замах на балканського наркоторговця — за його наказом поліцейські привезли кілерів до Києва, а потім — везли до Одеси, але були затримані. Сам Дейдей стверджував, що просто виконував прохання якогось знайомого.

Нагороджений орденом «За мужність» III ст., медаллю «25 років незалежності України» та вогнепальною зброєю.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», до 15 років увʼязнення засуджено нардепа 5−6 скликань Олександра Шепєлєва — за організацію вбивства свого конкурента-банкіра. Також він підозрюється у вбивстві полковника міліції Романа Єрохіна та низці інших тяжких злочинів. Нагадаємо, свого часу Шепєлєв кілька разів тікав від українського правосуддя (у тому числі — й з-під варти), але врешті був затриманий з посвідченням на імʼя «підполковника МДБ ДНР» Миколи Боруха.

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