Кам'яна троянда: поради квітникарки з вирощування
Кам'яна троянда — сукулент незвичайний і до садової троянди не має жодного відношення. Це рослина ніби з казки. За старих часів вважалося, що вона оберігає від грози. У середні віки кам'яну троянду висаджували прямо на дахах будинків, а імператор Карл Великий навіть наказав нею прикрашати дах своєї резиденції.
Про особливості вирощування кам'яної троянди «ФАКТАМ» розповіла буковинська квітникарка Тетяна Кравченко.
«Кам'яна троянда любить щедрий полив»
— Розмножується кам'яна троянда діленням куща, — каже Тетяна Кравченко. — І дуже легко вкорінюється. Навіть простий чорнозем із городу підійде для висаджування. Відламавши паросток, просто пересадіть його в меншу ємність. Якщо маточний кущ росте у мене в горщику об'ємом 2−3 літри, то для розточування підійде 300-грамовий стаканчик. Коли рослина добре укоріниться, пересадіть її у більший горщик. Вирощувати кам'яну троянду можна і на вулиці, і у будинку. Якщо вирощуєте на вулиці, на зиму вкрийте мішковиною або агроволокном, потім присипте сухим листям.
— Який догляд необхідний кам'яній троянді?
— Вона любить тінь і дуже щедрий полив.
— Як часто потрібно поливати рослину?
— Щодня, якщо хочете, щоб рослина була гарною.
«Квітнуть не всі сорти. Але цвітіння дуже гарне»
— Які добрива порадите використати?
— Кам'яна троянда невибаглива. Добрив вона не потребує.
— Не всі хочуть, щоб кам'яна троянда росла у висоту. Як цього уникнути?
— Не відривайте нові паростки. Їх може бути на рослині чимало, і це така краса.
— Чим кам'яна троянда для вас особлива?
— Деякі сорти цвітуть, і це дуже красиво. Кам'яна троянда викидає оранжеві стрілки з жовтою облямівкою. Вони наче закриті дзвіночки. Посадіть кам'яну троянду та милуйтеся її красою.
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Фото з альбому Тетяни Кравченко54
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