Найважливіший момент у вирощуванні троянд — посадка. Й осінь — чудова пора, аби це зробити. За словами квітникарки Ольги Чеботарьової, троянди, завдяки родючості нашої української землі ростуть у всіх регіонах, без виключення:

«Просто для кращого результату все ж слід звернути увагу на характеристики сорту, рекомендовані зони вирощування. Троянди люблять сонце, але як показує практика, багато сортів добре ростуть у місцях, де сонце буває лише пів дня. Але все ж пам'ятайте, що тіньовиносливість і тіньовитривалість — різні речі, і всі троянди, без виключення, не можуть рости в повній тіні.

Не забувайте про протяги, в місцях, де вони є, троянди краще не садити. Саджанці, що придбали, обов'язково треба підрізати і доволі сильно, залишивши 15 см. Я дуже часто зустрічаю в людей саме цю помилку під час садіння троянд, а вона вартує потім того, що рослина довго приживається і нові пагони будуть тонкі та часто сліпі.

Ще один важливий момент — це замочування саджанців перед посадкою. Мінімальний час, щоб рослини напилися, 6 годин. У воду для замочування ви можете додавати препарати типу Корневін, це зайвим не буде.

Середній розмір лунки для посадки троянд повинен бути 30*30*30 см. Не бійтеся садити троянди густо, адже тільки так можете досягти шикарного ландшафтного ефекту у вашому розарії. Допустима відстань між спреями — 30 см, ґрунтопокривними -70−100 см, а між всіма останніми різновидами — 50 см".

Підготовлені ямки треба полити ретельно, але не слід користуватися навозом чи іншими добривами, бо молодим рослинам це тільки зашкодить.

«У троянди є місце щеплення — де з шийки кореня починає розвиватися сам трояндовий кущ. Саме його правильне розташування під час посадки гарантує гарний розвиток і добру зимівлю троянди, — продовжує квітникарка. — Розташування щеплення над поверхнею ґрунту, а також надзвичайно сильне його заглиблення можуть негативно позначитися на житті та здоров'ї рослини. Для західних і північних регіонів України я рекомендую місце щеплення заглиблювати нижче рівня землі приблизно на 5 см, а для всіх інших достатньо і 3 см. Не забувайте також обов'язково розправляти коріння. А далі все як у всіх, поступово підсипаючи землі, добре втрамбовуємо її і поливаємо зверху. Для утеплення нагортаємо до 20 см землі. Поливаємо регулярно впродовж двох тижнів, дивимося по порі року, погоді, бажано, щоб при поливі вода на самі рослини не попадала».

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