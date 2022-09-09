Інфляція вища, ніж повідомляють: Польща, яка прийняла найбільше біженців з України, переживає непрості часи в економіці

За словами поляків, за останній рік ціни на товари та послуги зросли в середньому на 39 відсотків (згідно з останнім опитуванням United Surveys), повідомляє місцеве видання. Водночас, за даними Головного статистичного управління, у серпні інфляція становила 16,1 відсотка. Це означає, що поляки вважають інфляцію більш ніж у два рази вищою за офіційну.

«Інфляція протягом деякого часу була однією з найбільших проблем, з якими ми стикаємося. У серпні споживчі товари та послуги подорожчали на 16,1 відсотка, ніж рік тому».

United Surveys запитав поляків, наскільки, на їхню думку, в середньому зросли ціни на товари та послуги за останній рік. Середній показник усіх наданих відповідей склав 39%. Це більш ніж удвічі більше, ніж показують дані Головного статистичного управління. Це однозначне зростання порівняно з січнем. Тоді середній показник усіх відповідей на те саме питання становив 27,3%.Найбільше зростання цін відчули люди у віці 30−39 років (за їх словами, ціни зросли в середньому на 52%), а також у віці 40−49 років (44%). Щодо прихильників опозиції та невизначених — за їхніми словами, ціни зросли на 40 відсотків.

Польський економічний інститут прогнозує, що четвертий квартал принесе незначне зниження інфляції — у грудні зростання цін становитиме приблизно 14,5 відсотка.

«Це ефект від здешевлення палива. Підприємства продовжуватимуть підвищувати ціни через подорожчання електроенергії. Значно зростуть і рахунки за опалення», — пишуть економісти.

За їхніми прогнозами, у першому кварталі 2023 року інфляція повернеться до рекордних значень, що буде спричинено цінами на електроенергію та газ. Лише в червні впаде нижче 10 відсотків і становитиме близько 9,5 відсотка протягом усього 2023 року.

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